لأول مرة منذ 25 عاماً… المياه تصل إلى واحة تدمر

الثلاثاء, 14 نيسان 2020 الساعة 19:37 | شؤون محلية, أخبار محلية

لأول مرة منذ 25 عاماً… المياه تصل إلى واحة تدمر

جهينة نيوز:

ارتفع منسوب مياه نبع افقا التاريخي في تدمر وازدادت غزارته بشكل ملحوظ في مجرى النبع الذي جفت مياهه منذ أكثر من خمسة وعشرين عاما.

وذكر معاون رئيس مصلحة زراعة تدمر أحمد يوسف أنه نتيجة ضغط المياه وغزارتها في كهف النبع ووصولها إلى نهاية المجرى في منطقة المشرعة تم فتح الساقية الرئيسة لتوزيع المياه عبر السواقي الفرعية وصولا إلى بساتين واحة تدمر التاريخية لافتا إلى ضرورة تضافر الجهود لإزالة الأنقاض المتراكمة في مجرى النبع والتي تعيق انسياب المياه.

وأشار يوسف إلى أن مساحة واحة بساتين تدمر تبلغ أربعمئة وعشرين هكتارا تضم نحو مئتي ألف شجرة نخيل وأكثر من ثلاثمئة ألف شجرة زيتون معتبرا عودة المياه لهذه الواحة ذات أهمية كبيرة لأهالي المدينة الذين يعتمدون عليها بشكل رئيس


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