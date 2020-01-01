الاتحاد الآسيوي يُجدد تأجيل جميع منافساته

الثلاثاء, 14 نيسان 2020 الساعة 19:34 | اقتصاد, اقتصاد عالمي

الاتحاد الآسيوي يُجدد تأجيل جميع منافساته

جهينة نيوز:

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الثلاثاء تمديد تأجيل كافة المباريات والمسابقات القارية خلال شهري أيار وحزيران حتى إشعار آخر، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الاتحاد في بيان له أنه قرر تأجيل كل المنافسات في ظل الإجراءات الوقائية المستمرة وقيود السفر من العديد من الحكومات، مؤكد التزام الاتحاد الآسيوي بضمان سلامة اللاعبين والفرق والمسؤولين والمشجعين وهذا ما يدعمه قرار التأجيل، كما أشار إلى أنه يواصل متابعة أزمة الوباء عن كثب بعدما سبق أن قرر تأجيل مباريات أخرى في مارس وأبريل حيث سيناقش كل الخيارات الممكنة من أجل استكمال دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي.

يذكر أن الفيروس التاجي كان قد تسبب بتوقف جميع الدوريات والمسابقات والأحداث الرياضية حول العالم، وأدى لمقتل عشرات آلاف الناس، وإصابة أكثر من مليوني شخص


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا