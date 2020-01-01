إيران تُعيد رعاياها في الكويت إلى البلاد

جهينة نيوز:

أعلنت السفارة الإيرانية في الكويت عن عودة 140 شخص من الجالية الإيرانية الى مدينة أصفهان الإيرانية، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في دولة الكويت.

وفي بيان نشرته وكالة "مهر" الإيرانية فقد أعلنت السفارة الإيرانية لدى الكويت أنه وفي ضوء الجهود والتنسيق بين المسؤولين لدى سفارة الجمهورية الاسلامية مع المسؤولين الكويتيين المعنيين، فقد تم إعادة هؤلاء المواطنين عبر رحلتين لشركة الجزيرة للطيران الى اصفهان، وأضاف البيان أن الجهود ماتزال قائمة ليتم إعادة سائر الرعايا الايرانيين الذين تقدموا بطلب العودة الى ارض البلاد.

يذكر ان السلطات الكويتية اعلنت منفذ فترة عن وقف الرحلات الجوية القادمة إلى البلاد، بسبب تفشي فيروس كورونا.