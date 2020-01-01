ارتفاع جديد في وفيات الأطباء بكورونا في إيطاليا

الثلاثاء, 14 نيسان 2020 الساعة 19:24 | منوعات, صحة

ارتفاع جديد في وفيات الأطباء بكورونا في إيطاليا

جهينة نيوز:

أفادت مصادر صحية إيطالية، بزيادة جديدة في القائمة المحزنة بالأطباء الذين فقدوا حياتهم في خضم انتشار وباء فيروس كورونا.

وقال الاتحاد الوطني للجراحين وأطباء الأسنان في نشرة أصدرها اليوم الثلاثاء، إن عدد الضحايا بين الأطباء ارتفع الى 112، بزيادة 3 أشخاص عن الرقم المعلن في النشرة السابقة يوم 10 نيسان أبريل.

وأوضح أن الأسماء الجديدة هي لكل من أخصائي العلاج التلطيفي فابيو روبينو، طبيب الأسنان جوفاني ستانياتي وطبيب القلب جوفاني ديلنيفو.

وفي وقت سابق أفادت صحيفة "الوطن" بوفاة خمسة أطباء من الجالية السورية في إيطاليا بفيروس كورونا إضافة إلى طبيب أردني وآخر فلسطيني لبناني.

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية


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