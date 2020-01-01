الصحة الروسية: من الممكن انتقال عدوى كورونا ضمن مسافة 4 أمتار

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الصحة الروسية اليوم أن فيروس كورونا المستجد يمكن أن ينتقل من شخص مصاب لآخر ضمن مسافة أربعة أمتار.

وقال كبير اختصاصيي الأوبئة في الوزارة نيكولاي بريكو لقناة (روسيا 24) التلفزيونية: “إن فيروس كورونا يمكن أن ينتقل من شخص لآخر ضمن مسافة 4 أمتار (مما يشير الى ان المسافة الآمنة أكثر من اربع امتار) وفق ما أكدته الدراسات التي أجراها خبراء من مركز الولايات المتحدة للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها (سي دي سي) “.

وأضاف بريكو: “يمكن للفيروس أيضاً أن يظل قابلاً للعدوى في الجو لمدة 30 دقيقة وفي بعض الأحيان لمدة ساعتين أو 3 ساعات ويمكن أن تصل المدة إلى عدة أيام على بعض الأسطح حيث يمكن أن تحدث العدوى ليس فقط عن طريق الرذاذ المحمول جوا ولكن أيضاً عن طريق الاتصال”.