رسميّاً.. أول نادي كرة قدم تُطيح به كورونا

جهينة نيوز:

سرّح نادي ديبورتيفو كوبسول البيروفي جميع لاعبيه وموظفيه وأعضاء جهازه الفني بالإضافة، بعد توقف الدوري وتسببه في أزمة مالية للأندية إثر تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال النادي في بيان نشرته صحيفة "ديبورتيفو": (نعلن بألم كبير، لكن بمسؤولية ولأنه ليس لدينا بديل اقتصادي أو منفذ، إنهاء مهمة لاعبينا والفنيين).

وكان رئيس النادي "فريدي آميس" قد قال في تصريحات إذاعية يوم أمس: (من دون عائدات وفي ظل الشك حول عودة دوري الدرجة الثانية من عدمه، يستحيل الحفاظ على اللاعبين والموظفين، لقد كان الشبان حزينون للغاية عندما تم إعلان هذا القرار).

يذكر أن السلطات البيروفية سجلت إلى حد الآن أكثر من عشرةى آلاف إصابة بفيروسك كورونا، توفّي منها 216 شخص، منذ بداية تفشّي الفيروس في البلاد، حيث فرضت الحكومة البيروفية حظر تجول في 16 آذار الماضي وهو مستمر حتى الآن.