بعد تصريحات "بوتن".. الصحة العالمية تُحذّر من انتشار كورونا في روسيا بشكل أوسع

جهينة نيوز:

نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية "مارجريت هاريس" قولها إن عدد الإصابات بفيروس كورونا فى روسيا يمكن أن يصل لمستوى الإصابات فى الولايات المتحدة، وإن كل شىء يعتمد على المواطنين الروس أنفسهم، وأضافت خلال مؤتمر صحفي لها اليوم الثلاثاء: (لا يوجد بلد يشبه الآخر، نحن دائما كنا نتحدث عن أن كل شيء يحدث في البلاد متعلق بمواطنيها. نحن نعلم أنه يجب إجراء فحص للكشف عن الفيروس، والالتزام بالحجر الصحي، وحماية مقدمي الرعاية الصحية، ولكن لا يمكننا التكهن بكيفية تطور كل شيء في بلد أو آخر).

وتأتي تصريحات هاريس بالتزامن مع إعلان الرئيس الروسى "فلاديمير بوتن" يوم أمس أن الوضع في روسيا يتغير نحو الأسوأ، وأن ذروة الوباء لم يتم تجاوزها بعد، حيث قال إن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة، وأنه يجب أن تكون جميع إجراءات السلطات منظمة بشكل مثالي، ودعا الحكومة لإجراء تقييم شامل للوضع الحالي في البلاد، خصوصاً في المناطق ذات المخاطر المتزايدة كالعاصمة موسكو ومحيطها، ولمّح لإمكانية الاستعانة بالجيش لتعزيز البنى التحتية الطبية.

وأضاف بوتن خلال اجتماع طارئ عبر دائرة تلفزيونية مغلقة للحكومة الروسية والهياكل المكلفة بملف «كورونا»: (من الضروري استخدام جميع مواردنا بشكل فعال، نحن بحاجة للتفكير في جميع التفاصيل والخيارات وتوزيع العبء على المستشفيات والعيادات،، وإعادة التوجيه بسرعة بالنسبة إلى مخزون معدات الحماية للعاملين الطبيين، واحتياطات أجهزة التنفس والأدوية، وكذلك الفرق الطبية على وجه التحديد في تلك المناطق والمؤسسات الطبية حيث هم الأكثر طلباً في الوقت المحدد).

من جهتها نبّهت مساعدة رئيس بلدية موسكو "أنستازيا راكوفا" في وقت سابق إلى نقص حاد في البنى التحتية الطبية، وارتفاع عبء الأجهزة الصحية بشكل حاد، وأشارت لبلوغ مستشفيات وخدمات الإسعاف حدودها القصوى، في حين قال رئيس بلدية موسكو "سيرغي سوبيانين": (لم نبلغ بعد الذروة، نحن في مكان ما في بداية الذروة ولسنا حتى في منتصفها).

هذا وتسلّمت اليوم شركة روسية سلالة فيروس كورونا المستجد من الولايات المتحدة، من أجل إجراء الدراسات عليها وإنتاج لقاح، وذلك كجزء من إجراءات منع انتشار عدوى الفيروس، بحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن بيان نشرته جمارك مدينة تومسك في روسيا، حيث كانت قد أعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسى "تاتيانا جوليكوفا" في آذار الماضي عن تحضير 5 نماذج من اللقاح بعد دراسة لسلالة الفيروس الموجودة في البلاد.

يذكر أن السلطات في موسكو شددت منذ الأمس نظام أذونات تنقّل إلكترونية لتعزيز مراقبة الالتزام بإجراءات العزل، حيث يمكن الحصول عليها عبر تقديم طلب إلكتروني على موقع البلدية، تشمل التنقلات بالسيارة أو وسائل النقل العام، وسيتمكن السكان من التنقل بحُرية للتوجه إلى محال البقالة، ويعفى من هذا النظام الموظفون البلديون والعسكريون والقضاة والمحامون وكتّاب العدل والصحافيون.