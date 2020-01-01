"راموس" هو الضحية الجديدة لفيروس كورونا

جهينة نيوز:

أشارت صحيفة "آس" الإسبانية في تقرير نشرته اليوم إلى أن ريال مدريد من المحتمل أن يضحي بقائده "سيرجيو راموس"، وذلك بسبب الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا المستجد.

وقالت الصحيفة أن تجديد عقد راموس ليس أولوية بالنسبة لريال مدريد في هذه اللحظة، وأن النادي لم يتصل باللاعب أو وكيله لمناقشة أمر تجديد العقد من عدمه، وربما يخوض راموس بطولة كأس الأمم الأوروبية القادمة بدون أن يكون لاعب لأي نادي إذا لم يجدد عقده مع الفريق الذي ينتهي في صيف عام 2021.

كما ذكرت الصحيفة أن الأزمة الإقتصادية التي سببها فيروس كورونا قد تؤثر على راموس، وأن النادي إذا قدم عرض لعقد جديد لراموس فسيكون أقل من عقده الحالي والذي يعد الأعلى في الفريق ككل بعد عقد الويلزي "جاريث بيل".

يذكر أنه تم إيقاف الدوري الإسباني لأجل غير مسمى، بعد مرور 27 جولة من عمر المسابقة، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا في جميع أرجاء القارة العجوز.