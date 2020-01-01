منظمة الصحة: لم نشهد ذروة «كورونا» بعد..ولا لقاح قبل 12 شهراً

جهينة نيوز:

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الثلاثاء)، إن عدد الإصابات الجديدة بمرض " كوفيد19" يتراجع في بعض مناطق أوروبا، وبينها إيطاليا وإسبانيا، لكن الأعداد لا تزال في ازدياد في بريطانيا وتركيا، مشيرة إلى أنها لا تتوقع لقاحاً للفيروس قبل 12 شهراً.

و قالت مارغريت هاريس، المتحدثة باسم المنظمة، خلال إفادة صحافية في جنيف: " فيما يتعلق بالتفشي العالمي في المجمل، فإن 90 في المائة من الحالات تأتي من أوروبا والولايات المتحدة. ومن ثم فإننا قطعاً لم نشهد الذروة بعد". وأضافت، في إشارة لأحدث البيانات، أنه فيما يتعلق بالصين، فإن " الخطر الأكبر هو الحالات الواردة من الخارج". وأردفت قائلة: "لا ينبغي أن نتوقع لقاحاً قبل 12 شهراً أو أكث ".

وكانت المنظمة قد أعلنت أمس (الاثنين) أنه من الضروري التوصل إلى لقاح "آمن وفعال" من أجل وقف انتشار"كورونا" بشكل كامل.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، خلال مؤتمر صحافي عبر الفيديو من جنيف، إن "عهد العولمة يعني أن مخاطر معاودة ظهور وانتشار (كوفيد19) ستستمر. وفي نهاية المطاف، سيكون من الضروري التوصل إلى لقاح دائم وفعال، وتوزيعه، لوقف انتشار العدوى بشكل كامل ".

وتم تسجيل إصابة 1.88 مليون شخص بفيروس «كورونا» المستجدّ في جميع أنحاء العالم؛ بينما بلغ عدد الوفيات 119 ألفاً و168.

المصدر رويترز