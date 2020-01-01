تركيا تُفرغ بعض سجونها خوفاً من كورونا

جهينة نيوز:

أصدر البرلمان التركي قانوناً يقضي بالإفراج عن حوالي ال45 ألف سجين لتخفيف الازدحام في السجون وحماية المعتقلين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، باستثنائ المسجونين بتهم الإرهاب، حيث تم إقرار القانون بأغلبية 279 صوتاً مقابل 51.

وسيخرج السجناء من السجون تحت إشراف القضاء حتى نهاية أيار ويتيح القانون لوزارة العدل إمكانية مد هذه الفترة ثلاث مرات شهرين في كل مرة كحد أقصى، كما سيتم إطلاق سراح عدد مماثل بصفة دائمة بموجب مادة أخرى في القانون تهدف إلى تخفيف التكدس في السجون، بحسب ما أعلن "سوريا بلجيق" نائب رئيس البرلمان التركي في تصريح له اليوم.

وانتقدت أحزاب معارضة وناشطون القانون لاستبعاده من سجنوا باتهامات تتعلق بالإرهاب وبينهم صحفيون وساسة قبض عليهم بعد محاولة انقلاب عام 2016.

وكان وزير العدل التركي "عبد الحميد جول" قد صرح يوم الإثنين الماضي بأنه تم تسجيل 17 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بين السجناء توفي ثلاثة منهم وإن 79 فرد من العاملين في السجون أصيبوا بالمرض أيضاً.