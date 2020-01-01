2800 طناً من السماد لتغطية احتياجات مزارعي السويداء

الثلاثاء, 14 نيسان 2020 الساعة 16:04 | شؤون محلية, أخبار محلية

2800 طناً من السماد لتغطية احتياجات مزارعي السويداء

جهينة نيوز:

تمكّن المصرف الزراعي التعاوني في السويداء خلال الموسم الشتوي من تأمين 2800 طناً من السماد لزوم احتياجات المزارعين.

وأوضح مدير المصرف المهندس نسيم حديفة في تصريح لوكالة "سانا" أن هذه الكميات المتوافرة تشكل أكثر من 95 بالمئة من الاحتياج الفعلي للمزارعين وتشمل الأسمدة الآزوتية والفوسفاتية والبوتاسية.

وأشار حديفة إلى انتهاء عمليات تمويل المزارعين بالأسمدة للموسم الشتوي والتي تم توزيعها استناداً إلى وثائق التنظيم الزراعي الصادر عن مديرية الزراعة وجدول الاحتياج الفعلي المعمول به لدى المصرف حسب الأنواع الزراعية.ج


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