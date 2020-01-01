استشهاد طفلين بانفجار لغم من مخلفات الإرهابيين في تدمر

جهينة نيوز:

استشهد طفلان وأصيب شقيقهما بجروح في مدينة تدمر نتيجة انفجار لغم زرعه إرهابيو تنظيم "داعش" قبل اندحارهم من المنطقة وذلك أثناء لعبهم في محيط منزلهم.

وأفاد مدير عام الهيئة العامة لمشفى تدمر الوطني الدكتور وليد عودة بأنّ طفلين شقيقين عمرهما 6 و7 سنوات استشهدا نتيجة إصابتهما البالغة بشظايا ناتجة عن انفجار لغم من مخلفات إرهابيي "داعش".

وأشار عودة إلى أن شقيق الطفلين الشهيدين 3 سنوات تعرض أيضاً لجروح حيث أجريت له الإسعافات الأولية اللازمة في مشفى تدمر ونقل بعدها إلى مشفى الباسل في حمص لاستكمال العلاج.

وأدى انفجار لغم من مخلفات الإرهابيين، أول أمس، إلى كسر ساق أحد رعاة الأغنام في البادية حيث أجريت له الإسعافات اللازمة في مشفى تدمر ثم تم نقله إلى مشفى الباسل بحمص.