"جونز هوبكنز" تتراجع عن إعلانها السابق حول حصيلة الإصابات بكورونا

جهينة نيوز:

عدلت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية إعلانها في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، عن تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم المليونين، وأكدت أنه لا يزال أكثر بقليل من 1.9 مليون.

وقالت الجامعة التي تجري إحصاءات حالات كورونا في العالم، إن حصيلة المصابين تبلغ حالياً مليوناً و919 ألف شخص، فيما يقترب عدد الوفيات من 120 ألفاً، وحالات الشفاء من 450 ألفاً.

وتصل حصة الولايات المتحدة إلى أكثر من ربع إجمالي الإصابات العالمية مع حوالي 582 ألف حالة، بينها أكثر من 23600 وفاة، تليها إسبانيا مع 170 ألف إصابة بينها أكثر من 17,7 ألف وفاة، ثم إيطاليا مع 159,5 ألف إصابة ونحو 20,5 ألف وفاة.

وبين الدول العشر الأكثر إصابة فرنسا (137 ألف) ألمانيا (130 ألف) بريطانيا (نحو 89 ألف) الصين (83 ألف) إيران (73 ألف) تركيا (61 ألف) وبلجيكا (30,5 ألف).

يذكر أن منظمة الصحة العالمية تحدثت، أمس الإثنين، عن 1.773 ألف إصابة في العالم مع زيادة بواقع 76.5 ألف إصابة جديدة.