التوتر مستمر على طريق M4 والمجموعات الإرهابية تواصل الاقتتال

جهينة نيوز:

لايزال التوتر سيد الموقف على طريق الـ M4 “حلب – اللاذقية” الدولي، من جهة قرية ترنبة شرق مدينة إدلب، حيث رصد "المرصد السوري" اشتباكات بالأيادي بين المعتصمين وعناصر من القوات التركية في المنطقة في محاولة منها لفض جموع المتظاهرين الرافضين الخروج من المنطقة.

في حين لايزال التوتر متواصلاً بين المجموعات الإرهابية "هيئة تحرير الشام" من جهة، وما يسمى بفصائل "الجبهة الوطنية" و"فيلق الشام" من جهة أُخرى، وسط تسجيل حالات اعتقال جديدة من حواجز كلا الطرفين في منطقة الفوعة ومناطق أُخرى في محافظة إدلب، تزامناً مع استنفار عسكري لحواجز الفصائل المسلحة في المنطقة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، توتراً يسود محيط أوتستراد اللاذقية – حلب الدولي، بين "هيئة تحرير الشام" من جهة، و"الجبهة الوطنية" و"فيلق الشام" من جهة أُخرى، حيث أقدم حاحز يتبع لـ"هيئة تحرير الشام" على اعتقال قيادي في "فيلق الشام" الموالي لتركيا رفقة عدد من عناصره في محيط بلدة النيرب شرق إدلب، كما اعتقل حاجز يتبع لـ"تحرير الشام" مجموعة من عناصر "الجبهة الوطنية" أثناء ذهابهم إلى نقاط التماس مع القوات السورية في محور سراقب شرق إدلب، واحتجزت آلياتهم وأسلحتهم من دون معرفة أسباب ودوافع ذلك، يأتي ذلك في ظل تشديد تشهده الحواجز الأمنية التابعة لـ"تحرير الشام" في عموم المناطق الخاضعة لسيطرتها في إدلب وريف حلب.