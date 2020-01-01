بسبب مخالفته.. وزير الداخلية اللبنانية ينظم ضبطاً بحق ابنه

جهينة نيوز:

في إطار التزام بقرار التعبئة العامة، نظّم وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي محضر ضبطاً بحق ابنه بسبب مخالفتة القرار وهو يدفع.

وكتبت صحيفة "الجمهورية"، اليوم الثلاثاء: على وقع التحدّيات التي فرضها الإرهاب الكوروني، يحاول وزير الداخلية تطبيق التدابير المُتخذة، بأقل مقدار ممكن من الاستثناءات والمراعاة للخصوصيات اللبنانية التي تكثر في هذا البلد وتكاد تكون أقوى من القانون، ومن بين الاختبارات التي واجهها فهمي، تطبيق قرار السماح للسيارات بالتجول مداورة، وفق أرقام لوحاتها المفردة والمزدوجة، لاسيما أنّ مثل هذه التجربة غير مألوفة في لبنان، ولم يكن سهلاً على البعض تقبّلها.

وفيما بدا أنّها محاولة لتحييد الإجراء المُتخذ عن أي مؤثرات جانبية، تمسّك فهمي بالإبقاء على محضر ضبط، نُظّم بحق سيدة هي ضمن فريق عمل أحد الوزراء في الحكومة، بعد مخالفتها قرار المفرد والمزدوج.

وعندما التقى هذا الوزير بفهمي خلال إحدى جلسات مجلس الوزراء، حاول إيجاد أسباب تخفيفية لصاحبة المخالفة المرتكبة، إنما من دون أن يطلب صراحة إلغاءها، فيما قرّر فهمي تجيير غرامة الـ50 الفاً التي دفعها الوزير نيابة عن مساعدته، لشخص يحتاج إلى الدعم المادي.

لكن الاختبار الأكثر دقة الذي صادف فهمي فهو تنظيم عناصر من قوى الأمن الداخلي محضر ضبط بحق ابنه علي بسبب مخالفة سرعة في منطقة الأشرفية. والمفارقة أنّ الملكية القانونية للسيارة التي كان يقودها علي تعود إلى والده، وبالتالي فإنّ المحضر سُطّر باسم وزير الداخلية محمد فهمي، الذي أصرّ على أن يدفع ابنه، من جيبه، الغرامة المستحقة وهي 100 ألف ليرة لأنّ الدرس الذي يتعلّمه من كيسه يكون أجدى.

وعندما قيل لفهمي إنّ في الإمكان إلغاء محضر الضبط، إذا أراد، رفض الأمر، منبّهاً إلى أنّه سيعاقب من يفعل ذلك.

ويؤكّد فهمي حرصه على تطبيق القانون بحذافيره، مضيفاً: بدءاً مني ومن عائلتي وصولاً إلى جميع المواطنين، الذين ينبغي أن يكونوا سواسية أمام القانون بمعزل عن مراتبهم وانتماءاتهم، وموضحاً أنّ إجراء المزدوج والمفرد سيستمر ساري المفعول حتى الـ 26 نيسان، على الأقل، موعد انتهاء المرحلة الثانية من التعبئة العامة.