المركزي يطلب عدم تنظيف الأموال بالكلور تجنباً لتشويهها

الثلاثاء, 14 نيسان 2020 الساعة 12:51 | شؤون محلية, أخبار محلية

المركزي يطلب عدم تنظيف الأموال بالكلور تجنباً لتشويهها

جهينة نيوز:

طلب مصرف سورية المركزي من المواطنين عدم الإفراط في استخدام المواد المعقمة على الأوراق النقدية تجنباً لتشويهها.

وقالت إدارة المصرف في تعميم إنه لوحظ مؤخراً استلام أوراق نقدية مشوهة في المصرف بهدف استبدالها بأخرى جديدة، وأوضحت أن تلك الأوراق تعرضت لمواد معقمة وبكميات كبيرة مثل الكلور والكحول، وهو ما أدى إلى تشويهها.

وأهاب المصرف بالمواطنين التأكد من أصالة الورقة النقدية عبر مطابقة أكثر من ميزة من المزايا الأمنية.

وأشار المصرف إلى أنه يقوم بتعقيم الأوراق النقدية التي ترد إليه كما يضخ أخرى جديدة.


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