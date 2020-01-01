الحكومة الفلسطينية تسجل 10 إصابات جديدة بكوورنا وكيان الاحتلال يعلن عن 282

جهينة نيوز:

أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا، بينها طفلة تبلغ من العمر سنة واحدة في القدس.

من جهتها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن 5 من الإصابات التي تم تسجيلها خلال الـ24 ساعة الأخيرة، سجلت في بلدة العيزرية، وحالة في منطقة جنين، وحالة في الخليل و3 حالات من رافات، وجميعهم مخالطين.

ولفتت وزارة الصحة إلى أن عدد الإصابات في الضفة الغربية وغزة بلغ 284، مشيرةً إلى أن هناك 36 إصابة معلنة في القدس، ما يجعل العدد الإجمالي، من ضمنها القدس 320 إصابة، مؤكدةً أن العدد الأجمالي لحالات الشفاء ارتفع إلى 64 حالة، ومشيرةً إلى أن 35 ألف شخص يقبعون في الحجر الصحي المنزلي.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة في كيان الاحتلال الإسرائيلية، صباح اليوم، عن تسجيل 282 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد منذ مساء أمس، لترتفع بذلك الحصلية إلى 11868.

وقالت الوزارة في بيان، إنه مع تسجيل وفاة واحدة خلال نفس الفترة بلغ مجموع الوفيات 117، قبل أن تضاف إليه وفاة رجل يبلغ من العمر81 عاماً في وقت لاحق اليوم.

وذكر البيان أن هناك 181 حالة خطيرة، منها 136 حالة على جهاز التنفس الصناعي، و168 حالة متوسطة، والباقون تظهر عليهم أعراض طفيفة. وبلغ عدد المتعافين حتى الآن 2000 شخص.

وحسب بيانات الوزارة، تتصدر القدس قائمة المناطق الأكثر تضرراً بالوباء مع تسجيل 2258 إصابة، تليها مدينة بني براك التي تقطنها أغلبية من اليهود المتدينين، والتي سجلت 2053 حالة، وتتميز بأعلى معدل الإصابات بين البلدات التي يتجاوز عدد سكانها 5000 نسمة، حيث سجلت 1051 حالة لكل 100 ألف شخص