تحركات أمريكية جديدة على الحدود العراقية ـ السورية

جهينة نيوز:

كشف مسؤول مكتب بدر ـ فرع الأنبار، قصي الأنباري، الإثنين، عن تحركات أمريكية جديدة على الشريط الحدودي بين العراق وسورية.

وقال الأنباري في تصريح لموقع "المعلومة" إن دوريات أمريكية تتحرك منذ أيام على الشريط الحدودي بين العراق وسورية، لافتاً إلى أن تلك الدوريات تتحرك في مناطق البوكمال السورية وربيعة العراقية.

وأضاف أن: القوات الأمريكية تنطلق بدوريات بشكل مستمر من قاعدة عين الأسد نحو الأراضي السورية ذهاباً وإياباً، مبيناً أنّ تلك التحركات هي محاولة لزعزعة الأمن في مناطق الشريط الحدودي، فضلاً عن تأمين تحركات "داعش" الإرهابية في الأنبار.