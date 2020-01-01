قانون تركي يفرج عن سجناء مجرمين ويحتفظ بمعارضي أردوغان

جهينة نيوز:

أقر البرلمان التركي الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية الحاكم، أمس، قانوناً يتيح الإفراج عن عشرات آلاف السجناء من المجرمين للتخفيف من الاكتظاظ في السجون المهددة بانتشار وباء كورونا “كوفيد 19” لكنه يمنع إطلاق سراح السجناء المعارضين لنظام رجب أردوغان.

ووفق وكالة "فرانس برس"، فإن البرلمان أعلن على "تويتر" أن المشروع بات قانوناً بعد إقراره.

وأكد رئيس تحرير صحيفة "جمهوريت" التركية السابق جان دوندار قبل أيام أن أردوغان يستغل قانون الإفراج عن السجناء إثر تفشي فيروس كورونا في البلاد لتحقيق أهدافه السياسية الخاصة، مبيناً أن هذا القانون سيبقي في السجن العديد من الصحفيين والسياسيين والناشطين والمواطنين العاديين الذين دخلوا السجن لمجرد انتقادهم الحكومة في حين أنه سيتم بموجبه إطلاق سراح الأشخاص المسجونين لارتكابهم جرائم خطيرة.

وانتقدت منظمات دولية مدافعة عن حقوق الإنسان مثل "هيومان رايتس ووتش" والعفو الدولية القانون لاستبعاده السجناء المدانين بالإرهاب وكذلك الصحفيين والمعارضين السياسيين والمحامين الموجودين في الحجر الاحترازي ولم يخضعوا بعد للمحاكمة ومن بين هؤلاء متهمون قيد المحاكمة أو ينتظرون بدء محاكماتهم وموقوفون ينتظرون توجيه اتهامات رسمية إليهم تمهيداً لمحاكمتهم.

وقال أندرو غاردنر المسؤول في منظمة العفو الدولية لوكالة "فرانس برس" إن العديد من الأشخاص القابعين في السجن لمجرد ممارسة حقهم في إبداء الرأي ولم يرتكبوا أي جريمة مستثنون من إجراء الإفراج عنهم لأن الحكومة تختار استخدام قوانين مكافحة الإرهاب المرنة جداً والمفرطة في الاتساع والغموض.