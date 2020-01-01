وفاة صديق مقرب لترامب سوري الأصل بـ"كورونا"

جهينة نيوز:

توفي الصديق المقرب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المدعو ستانلي تشيرا وهو سوري الأصل ومن كبار المستثمرين في الولايات المتحدة الأمريكية.

ونشرت وسائل إعلام أمريكية أن صديق ترامب سوري الأصل أحد كبار المستثمرين في العقارات بالولايات المتحدة ستانلي تشيرا، توفي بعد إصابته بفيروس كورونا.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول في البيت الأبيض أن "تشيرا" الذي قتله فيروس كورونا، هو الصديق المقرب لترامب، وتحدث عنه أول مرة في 29 آذار المنصرم.

وقال ترامب حينها واصفاً الفيروس بالخبيث: لدي صديق دخل المستشفى في الأيام الماضية، هو أكبر مني قليلاً (78 سنة)، لكنه شخص قوي… لقد دخل بعدها في غيبوبة.. حالته سيئة.

وسبق وأوردت مجلة "فانيتي فير" تقرير عن المستثمر سوري الأصل، لفتت فيه إلى أن قطب عقاري سوري كان في غيبوبة بمستشفى نيويورك حيث يتلقى المتابعة الطبية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.