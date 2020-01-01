مسجلاً أعلى مستوياته.. الذهب يتخطى الـ1700 دولار للأوقية

جهينة نيوز:

قفز الذهب أكثر من 1.5بالمئة ليصل إلى أعلى مستوى له في أكثر من سبع سنوات مع تدافع المستثمرين المذعورين إلى التماس الأمان في المعدن الأصفر وسط مخاوف بشأن تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي وأرباح الشركات الأمريكية.

وذكرت رويترز أن سعر الذهب في المعاملات الفورية تخطى حاجز 1700 دولار للأوقية ليلامس أعلى مستوى له منذ كانون الأول 2012 في وقت سابق من الجلسة وفي أواخر التعاملات كان المعدن النفيس مرتفعاً 1.7 بالمئة عند 1717.36 دولاراً للأوقية.

وصعدت العقود الأمريكية للذهب 0.5% لتبلغ عند التسوية، أمس، 1716.40 دولاراً للأوقية بعد أن سجلت أثناء الجلسة أعلى مستوى منذ شباط 2013 عند 1769.50 دولاراً.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 2.5 بالمئة إلى 2227.40 دولاراً للأوقية بينما تراجع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 745.21 دولاراً للأوقية واستقرت الفضة عند 15.32 دولاراً للأوقية.