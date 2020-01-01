تمديد تعليق الدوري العراقي حتى أواخر الشهر الحالي

جهينة نيوز:

قررت اللجنة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، استمرار تعليق الدوري حتى نهاية نيسان الحالي، وذلك انسجاما مع رسالة "فيفا" المتعلقة بالأوضاع الصحية في العالم بسبب جائحة كورونا.

وقالت اللجنة في بيان لها، أمس، بعد اجتماعها عبر الدائرة الإلكترونية: تماشياً مع رسالة الاتحاد الدولي "فيفا" المتعلقة بجائحة كورونا، والإجراءات المتخذة عالمياً، قررت الهيئة المؤقتة استمرار تعليق مسابقة الدوري إلى 30 نيسان الجاري وبانتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة.

كما وافقت اللجنة على مشاركة المنتخب الوطني لكرة القدم في بطولة غرب آسيا المقبلة في الامارات من 2 إلى 15 كانون الأول 2021.

وواجه الموسم الكروي في العراق صعوبات حتى قبل تفشي فيروس "كوفيد-19"، إذ توقف الدوري في تشرين الأول الماضي، على خلفية الاحتجاجات المطلبية الواسعة التي شهدتها بغداد ومحافظات الجنوب العراقي.

واستؤنفت البطولة في شباط الماضي، لكن بصيغة جديدة تعتمد نظام الدوري لمرحلة واحدة بمشاركة 15 فريقاً، بعد انسحاب طوعي لخمسة أندية ضمنت بقاءها في الموسم المقبل للدوري.