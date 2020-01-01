كورونا: 2082 إصابة جديدة في ألمانيا وإصابة 111 إفريقيا في قوانغتشو الصينية

جهينة نيوز:

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، اليوم الثلاثاء، أن الفحوص التي أجريت حتى يوم الإثنين، أظهرت إصابة 111 إفريقياً في مدينة قوانغتشو جنوب البلاد بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت الوكالة عن النائب التنفيذي لرئيس بلدية قوانغتشو قوله، إن من بين هؤلاء المصابين 19 حالة وافدة.

وأضاف أن إجمالي الأفارقة في المدينة وعددهم 4553 شخصاً خضعوا لفحوص الحمض النووي منذ الرابع من نيسان.

إلى ذلك، ارتفعت الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 2082 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى 125098، في رابع انخفاض بعدد الحالات الجديدة، بعد أربعة أيام من ارتفاعها.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الثلاثاء، أنّ عدد الوفيات ارتفع بـ 170 ليصل إلى 2969.