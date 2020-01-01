مقتل 23 من إرهابيي "داعش" بعملية أمنية في العراق

جهينة نيوز:

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الاثنين، مقتل 23 ارهابي من عناصر تنظيم " داعش" الإرهابي، واستشهاد عنصر من قوات الأمن العراقية وإصابة 4 آخرين، بعملية أمنية في محافظة كركوك شمالي البلاد.

وقالت الخلية في بيان: "إلحاقاً بالخبر الخاص بالعملية الأمنية التي نفذتها قوات المقر المتقدم للعمليات المشتركة في محافظة كركوك، وتحديدا في وادي الشام، والتي عثرت خلالها على وكر للإرهابيين، وجرى اشتباك معهم، وقدم طيران الجيش والقوة الجوية إسناداً رائعاً في دك هذا الوكر، وهو عبارة عن مغارة يختبئ فيها عناصر من عصابات داعش الإرهابية".

وأضافت أن "هذه العملية انتهت بتدمير الوكر وقتل ثلاثة وعشرين إرهابياً، كما استشهد مقاتل، وجرح أربعة آخرون في العملية ذاتها"، مشيرة إلى أنه "في الوقت الذي تحرص فيه خلية الإعلام الأمني على إطلاع الرأي العام بالحقائق الأمنية يطل علينا بعض أصحاب صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع في نشر أخبار غير صحيحة عن اختطاف جنود في وادي روخانة، وذكر إحصائيات من نسج خيالهم "محذرة" هؤلاء الذي يحاولون تضليل الرأي العام والنيل من سمعة قواتنا الأمنية من أن القوات الأمنية ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".