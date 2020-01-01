"الصحة العالمية": من غير المؤكد اكتساب المتعافين من كورونا مناعة ضده

جهينة نيوز:

أكد مسؤولو منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، أن الأشخاص المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا ليس بالضرورة يكتسبون أجسامًا مضادة لمكافحة العدوى مرة ثانية، مما يثير القلق من أن المرضى قد لا يطورون مناعة بعد التعافي من "كوفيد 19".

وبحسب شبكة "سي إن إن"، قال الدكتور مايك رايان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي: "فيما يتعلق بالشفاء ومن ثم الإصابة مرة أخرى، أعتقد أنه ليس لدينا الإجابات على ذلك. هذا غير معروف".

فيما قالت الدكتورة ماريا فان كيرخوف، كبيرة علماء لمنظمة المعنيين بالفيروس المستجد، إن دراسة أولية في شنغهاي وجدت أن بعض المرضى "ليس لديهم استجابة أجسام مضادة"، في حين كان لدى البعض الآخر استجابة عالية للغاية.

وأضاف ماريا: "مسألة أن يكون المرضى الذين لديهم استجابة محصنين ضد عدوى ثانية فهذا سؤال منفصل. هذا شيء نحتاج حقًا إلى فهمه بشكل أفضل، ما الذي تبدو عليه استجابة الأجسام المضادة من حيث الحصانة".

من جانب أوضح رايان أن هناك تساؤلات حول ما إذا كان يمكن إعادة تنشيط الفيروس بعد أن يتعافى المريض، مضيفًا: "هناك أسباب عديدة لإعادة تنشيط العدوى إما بنفس العدوى أو بعامل معدي آخر".

وتابع: "بشكل عام، هناك العديد من المواقف في العدوى الفيروسية حيث لا يتخلص الشخص من الفيروس تمامًا. بعض المرضى يمكن أن يطردوا العدوى الرئيسية ولكن يصابون بعدوى بكتيرية ثانوية".