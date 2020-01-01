أبراج الثلاثاء 14 نيسان مع سمر عمران

جهينة نيوز

مولود 14-4: من الصّعب تحديد شخصيته على الرّغم من أنّه ليسَ هوائي الطّباع.. شخص عقلاني إلى أبعد الحدود منفتح ويهتم بالأمور الإنسانية ولديه إحساسٌ عالٍ بالعدل كما أنّه لايحب الظلم له أو للآخرين.. لديه قدرة على تفهّم أخطاء الآخرين والتغاضي عنها وهو شخصية صعبة المنال والتفسير في آن معاً.

هذا العام: يتغلب على القيود ويقهر الخصوم ويجب أن يكون حذراً في الاستثمارات العقارية.. سفر بقصد العمل للبعض وإشارات ومفاجأت جميلة، وفي الصيف هناك جني ثمار وأفراح.. حظ سعيد للجميع.

الحمل:

تتعرض لمضايقات وقد تكون فترة صعبة ومهمة يتقرر خلالها مصير أو توجه معين.. لاتخالف التعليمات ولاتستفز أحداً سيطر على طاقتك وحافظ على استقرارك. تراقب وتدقق بالتفاصيل وأي نقاش غير مجدي بسبب سوء تفاهم حول اقتراحات تقدمها للمسوؤلين أو تنفذ مهام.. لاتضع نفسك بقضايا متعبة واحم نفسك من الانتقادات.. ربما تجد نفسك اليوم لست نشيطاً كعادتك.

الثّور:

القمر يمنحك طاقة داخيلة كبيرة وسهولة اتصالات ومعالجة قضايا كان فيها ثغرات لذلك استفد من نهارك في هذه المجالات.. كما أنك تعبر عن رأيك بشكل إيجابي... لحظات سعيدة تعيشها مع تضامن من الأحبة والأهل.. لكن تجنب فرض الرأي لأن اليوم يتحدث عن معاملات وأوراق قانونية.

الجوزاء:

لاترهق نفسك اليوم.. تعيش لحظات فيها تصليح وربما تفرح لحدث طارئ وتتنفس الصعداء، ربما هناك ورطة قانونية، لكن تتغير تصرفاتك نحو الأفضل وربما هناك انكماش.. بشكل عام ركّز على الأمور المالية وعلى الميزانية ودقق بالتفاصيل.. قد تحمل اليوم فوق طاقتك لذلك انته على صحتك.

السرطان:

تتعرض لبعض المعاكسات من قبل زملائك في العمل أو الشراكة نتيجة عدم اقتناعهم بسلوكك لذلك اضبط نفسك وكن حذراً في علاقتك وانطلق لأنك اليوم قادر ولديك تحالف ولايمكن إيقاف قوتك.. أنت بحاجة للترفيه عن النفس هذه الفترة فيها بعض العرقلة.

الأسد:

محيطك غير متعاون أو متجاوب، ربما هناك مشكلة طارئة بالعمل تتطلب منك المزيد من الحكمة والصبر.. تراجع بالصحة لذلك تبحث عن الراحة.. عمل كثير ونهار طويل وحل مشكلاتك لذلك خذ وقتك وانتبه لاسيما فيما يتعلق بتوقيع أوراق.. اليوم نراك بأكثر من مكان لذلك سارع إلى التحالف ولاتبقى وحيداً واجعل دائرة تحركاتك أوسع لكن بمساعدة الأصدقاء.

العذراء:

الحظ لك ونراك تعلن عن قدراتك وتنظم أمورك وتحتاج لاستشارة أحدهم والظروف تسمح لوقت للأطفال وطرح الأفكار السليمة والتواصل والتسويات.. لايوجد ضغوط في نهارك بل هناك تفاهم وتضامن وصوت مسموع.. الحظ لك اليوم.

الميزان:

مهتم بالأمور البيتية والعائلية لاتفكر بسلبية وحاول التفكير بهدوء.. أنت تتعب من أجل راحة الغير لذلك تشعر أن راحتك تخضع للتقلبات لذلك اطلب مساعدة وتنفس الصعداء وأصلح الأمور وعش لحظات جميلة مع العائلة وتجنب شراء أي شيء للبيت ربما هناك حدث طارئ.. انتبه من بعض المشكلات والتصليحات.

العقرب:

محظوظ وعواطفك جياشة ومشاعرك قوية، ولهذا النهار تأثيرات إيجابية ومفاجأة تتعلق بالحياة العامة كسفر أو دراسة أو مشاريع متقدمة وتجد نفسك تتقبل التغييرات التي رفضتها بالسابق.. تواصل مع الأصدقاء والجيران وباب النجاح مفتوح على مصارعيه في العمل والمجتمع.

القوس:

تهتم بأوضاعك المالية فقد تمر بأزمة لذلك راجع حساباتك وخفف من المصاريف لأن اليوم فيه بعض التعب والمعاكسات في الأمور القانونية ونجدك تبحث عن أهم الممتلكات.. مع ذلك هناك حظوظ للعبض وفوز في مسابقة أو منافسة أو أمور فيها أشياء إيجابية على صعيد الأمور المالية.. المجتمع مفتوح على مصارعيه مجتمعياً لتحسين الأمور المالية.

الجدي:

القمر في برجك تعديل على سيرتك الذاتية ومليء بالنشاط والحماس وتقدم نصائح للآخرين وتتوقع مساعدة منهم.. أنت اليوم تحت الأضواء وتحقق أمنية.. لاتتكبر واجعل كلامك إيجابياً فالشهرة والعزم والنجاح لك اليوم.

الدّلو:

انتبه هناك أمور مهمة ونراك عصبياً اصبر قليلاً ستمر الغيمة الفلكية لذلك لاتعاند هناك تعب وتراكم.. الفترة سلبية والانفراج قريباً عندما يصل القمر إلى برجك ويعدك بلقاءت مثيرة للاهتمام من الغد.. لذلك كن هادئاً.

الحوت:

لامانع من تجريب طريقة جديدة بالعمل وكن حريصاً وابتعد عن المغامرات.. تستطيع مساعدة الآخرين ومساعدة نفسك اليوم صراحتك ممزوجة بحلاوة لسانك التي تجذب الناس إليك.. يوم جيد للمعرفة والتعرّف على وجوه جديدة ولقاءات اجتماعية تحمل لك الخير وتحقق هدفاً بخصوص مشروع عمل أو أشياء قريبة لقلبك.