بتكليف من الرئيس الأسد.. الوزير عزام ينقل التهاني لرؤساء الطوائف المسيحية بعيد الفصح المجيد

جهينة نيوز:

بتكليف من السيد الرئيس بشار الأسد نقل وزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام لرؤساء الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي تهاني الرئيس الأسد بمناسبة عيد الفصح المجيد وتمنياته لهم وللسوريين جميعاً دوام الصحة والخير والسلام.

ونقل الوزير عزام التهاني إلى البطاركة والمطارنة والقساوسة والآباء في كل من بطريركية الروم الملكيين الكاثوليك وأبرشية السريان الكاثوليك الأنطاكية وأبرشية الأرمن الارثوذكس وأبرشية الأرمن الكاثوليك والكنيسة الإنجيلية الوطنية وأبرشية الموارنة ودير اللاتين والكنيسة الكلدانية وإلى أبناء طوائفهم الكريمة بعيد الفصح المجيد.

بدورهم عبر رؤساء الطوائف المسيحية عن شكرهم الكبير للرئيس الأسد لتهنئتهم في أعيادهم معربين عن أملهم بأن يحمي الله سورية وشعبها وقيادتها من كل مكروه.

وكانت الطوائف المسيحية في سورية التي تسير وفق التقويم الغربي قد احتفلت بعيد الفصح المجيد عيد قيامة السيد المسيح.