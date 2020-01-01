اصابات كورونا في العالم تتجاوز مليون و 900 الف اصابة بينهم أكثر من 900 الف في اوروبا

جهينة نيوز:

ارتفعت حصيلة الاصابات في العالم الى 1,909,453 بينهم 904,856 مصاب في دول الاتحاد الاوروبي و 577,332 مصاب في الولايات المتحدة.

و على صعيد العالم ارتفع عدد الوفيات الى 118,504 ضحية و المتعافين الى 440,273 شخص ليكون عدد المرضى الذين يتلقون الرعاية الصحية في العالم 1,350,676 مريض.

و فيما يلي الدول الاكثر تضرراً بالفيروس المستجد بحسب عدد الحالات المثبتة حتى لحظة اعداد الخبر

1- الولايات المتحدة الامريكية عدد الحالات الاجمالي (577,332) عدد الوفيات (23,077) عدد المتعافين من المرض (33,907) عدد الذين يتلقون الرعاية الصحية حتى الساعه (520,348) عدد الاصابات الخطيرة و الشديدة (12,565)

2- اسبانيا عدد الحالات الاجمالي (169,496) عدد الوفيات (17,489) عدد المتعافين من المرض (64,727) عدد الذين يتلقون الرعاية الصحية حتى الساعه (87,280) عدد الاصابات الخطيرة و الشديدة (7371)

3- ايطاليا عدد الحالات الاجمالي (103,616) عدد الوفيات (20,465) عدد المتعافين من المرض (35,435) عدد الذين يتلقون الرعاية الصحية حتى الساعه (102,253) عدد الاصابات الخطيرة و الشديدة (3260)

4- فرنسا عدد الحالات الاجمالي (136,779) عدد الوفيات (14,967) عدد المتعافين من المرض (27,718) عدد الذين يتلقون الرعاية الصحية حتى الساعه (94,094) عدد الاصابات الخطيرة و الشديدة (6821)

5- المانيا عدد الحالات الاجمالي (128,208) عدد الوفيات (3,043) عدد المتعافين من المرض (64,300) عدد الذين يتلقون الرعاية الصحية حتى الساعه (60,865) عدد الاصابات الخطيرة و الشديدة (4895)

6- بريطانيا عدد الحالات الاجمالي (88,621) عدد الوفيات (11,329) عدد المتعافين من المرض (غير محدد) عدد الذين يتلقون الرعاية الصحية حتى الساعه (76,948) عدد الاصابات الخطيرة و الشديدة (1559.