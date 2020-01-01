سجناء يضرمون النار في سجنهم بسبب فيروس كورونا

جهينة نيوز

قام مجموعة من السجناء في إحدى سجون ولاية "هويلا" جنوب شرق كولومبيا بإشعال النار في سجنهم للاحتجاج على عدم وجود احتياطات ضد فيروس كورونا المستجد.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية فقد بلغ عدد السجناء 400 شخص، وقد قاموا بأغمال شغب وتخريب احتجاجاً على قطع إمدادات المياه وعدم اتخاذ العاملين في السجون الاحتياطات لوقف انتشار الفيروس عند دخول المرافق العامة.

وانتشرت مجموعة من اللقطات على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر سجيناً يصيح وهو يمسك بالقضبان المعدنية، حيث يمكن رؤية حريق مشتعل خلفه في باحة السجن.

هذا وتُشير الإحصائيات لوجود 2223 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في كولومبيا، من بينها 69 وفاة إلى حد الآن.