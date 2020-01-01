"عالم ديزني" يتخلى عن عدد كبير من حرّاسه بسبب كورونا

جهينة نيوز

نشر موقع "فوربس" الأمريكي تقريراً أوضح فيه أن شركة "ديزني" ستقوم خلال أيام بتسريح 43 آلف موظف أغلبهم من حرّاس الأمن والتشغيل، بسبب توقف التشغيل لتفشي فيروس كورونا المستجد.

حيث كانت ديزني تدفع لأعضاء فريق التمثيل منذ إغلاق الحدائق، وفي ضوء هذه الأزمة المستمرة والمعقدة بشكل متزايد، فقد اتخذت إدارة الشركة قرارا بتمديد دفع رسوم لأعضاء الحدائق والمنتجعات حتى 18 نيسان الجاري.

وكانت الشركة قد أعلنت غلقها في وقت سابق، بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد فى جميع أنحاء العالم، والجدير بالذكر أن القرار من البداية كان إغلاق المتنزهات الترفيهية بسبب تفشي الفيروس بدءاً من 14 آذار، حيث قالت الشركة في بيان: (نتيجة لهذا الوباء غير المسبوق وتماشياً مع التوجيه الذي قدمه خبراء الصحة والمسئولون الحكوميون، سيظل منتجع ديزنى لاند ومنتجع والت ديزنى العالمى مغلقين حتى إشعار آخر).