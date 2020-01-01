كورونا يدخُل السجون التركية

جهينة نيوز

أفاد وزير العدل التركي "عبد الحميد غول" أن ثلاثة سجناء أتراك لقوا حتفهم في السجن نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، مشدداً على أنه تم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة في كل السجون.

وقال غول في تصريح له اليوم الأثنين: (إن 17 محكوم في 5 سجون أصيبوا بفيروس كورونا، وقد توفي 3 منهم للأسف أثناء تلقيهم العلاج في المستشفى)، فيما لم يقدم أي تفاصيل إضافية بشأن مكان وجود السجناء.

وذكر عبد الحميد أن 13 من السجناء المصابين هم بحالة جيدة في المستشفى، مُشيراً إلى أن أحدهم قد نُقل إلى قسم العناية المشددة وأنه يعاني من أمراض مزمنة، مؤكّداً عدم وجود إصابات في السجون المغلقة

وسجلت السلطات الصحية التركية إلى حد الآن إصابة نحو 57 ألف شخص بـفيروس كورونا، بينما توفي نحو 1200 شخص، منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد.