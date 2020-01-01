اليونيسف تحذر من كارثة على أطفال الدول الفقيرة..

الإثنين, 13 نيسان 2020 الساعة 20:16 | سياسة, عالمي

اليونيسف تحذر من كارثة على أطفال الدول الفقيرة..

 

جهينة نيوز

أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونيسف ) عن قلقها من احتمالات تعرض الأطفال في الدول الفقيرة النامية لكارثة بسبب فيروس كورونا .

وبحسب المدير التنفيذي للمنظمة في ألمانيا كريستيان شنايدر " الجائحة تشكل خطراً بالنسبة لملايين الأطفال ، ولا يمكن الحيلولة دون تطور الأزمة الصحية العالمية إلى كارثة عالمية بالنسبة للأطفال إلا عبر تصرف منسق على المستوى الدولي "

ونقل موقع " دويتشه فيليه " عن شنايدر شعوره بقلق كبير إزاء تفشي الفيروس في مخيمات اللجوء الممتلئة باليونان وسوريا .

و أوضح شنايدر أن " الكثير من الأطفال يعانون هناك من سوء تغذية وأمراض أخرى موجودة مسبقاً ، وجهازهم المناعي غير مدعم لمواجهة أخطار جديدة "

وأشار أن الأمر نفسه ينطبق على الأطفال في منطقة الساحل الافريقي وجنوب القارة الافريقية ، مضيفاً أن نحو ٤٠ بالمئة من الأفارقة لا يمكنهم غسل أيديهم بالماء والصابون لعدم توافرها في منازلهم .

وقال " هناك أكثر من ٨٤٠ ألف فرد من الروهينغا يعيشون حالياً في مخيمات لجوء مكتظة " والقيود المفروضة على الحركة صعبت عمل المنظمات الإغاثية في توصيل الإمدادات لهم .

وأضاف أن الدول الأشد فقراً مهددة بجانب التداعيات الصحية المدمرة بحريق


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