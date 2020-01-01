"أمازون" ستوظف عشرات آلاف العمال بسبب تواصل انتشار كورونا

جهينة نيوز

أعلنت شركة "أمازون"، اليوم أنها تنوي توظيف 75 ألف عامل إضافي للعمل في المستودعات الجديدة في أفرعها المنتشرة حول العالم، تلبية للطلب المتزايد على عمليات الشراء عبر الإنترنت، بسبب الحجر الصحي وتفشي فيروس كورونا المستجد.

ونقلت شبكة "سي ان بي سي" اليوم عن الشركة قولها: (نشهد طلب كبير ومتزايد على الشراء، لذلك نستمر بالتوظيف، وسنوفر نحو 75 ألف فرصة عمل جديدة للمساعدة في تقديم الخدمات للعملاء في هذه الفترة).

وكانت الشركة قد رفعت أجور الموظفين ، وضاعفت أجر العمل الإضافي لعمال المستودعات، وتدفع حاليًا حوالي 15 دولار للساعة الواحدة أو أكثر في بعض مناطق أمريكيا لموظفي المستودعات والتسليم، وسمحت للعاملين بأخذ إجازة غير محدودة بدون أجر.