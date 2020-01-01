أردوغان بصدد بسط سيطرته على مواقع التواصل الاجتماعي

جهينة نيوز

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" لمراقبة حقوق الإنسان اليوم الاثنين إن حكومة النظام التركي تستخدم فيروس كورونا المستجد في البلاد لتوسيع السيطرة والرقابة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال فرض تدابير وعقوبات عليها.

وبحسب ما نقل موقع "سينكلير ويب" عن المنظمة في بيان لها ، فإن منصات التواصل الاجتماعي ستكون مطلوبة لتخزين بيانات المستخدمين داخل البلاد، مما يعني أنه يمكن للسلطات التركية أن تطلب الوصول إليها، كما أن عدم الامتثال للقانون قد يؤدي إلى فرض غرامات تصل إلى 746000 دولار.

وكانت السلطات التركية قد حاكمت عشرات الأشخاص بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد الرئيس التركي أو موضوعات يمكن أن تشير إليها الدولة على أنها تدعم الإرهاب، كالعمليات العسكرية التركية في سوريا أو الحملة الصارمة التي تلت الانقلاب الفاشل عام 2016.