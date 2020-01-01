ثلاث استراتيجيات مصرية للتصدي لكورونا

جهينة نيوز

أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية "هالة السعيد" عن ثلاثة سيناريوهات وضعتها الدولة المصرية في حال تطورت أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت السعيد أن السياسات المالية والنقدية التي اتبعتها مصر مكنتها من خفض تكلفة أزمة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، مضيفةً أن السيناريوهات ستكون على النحو التالي:

السيناريو الأول سيكون في حالة إمكانية احتواء الفيروس بنهاية الربع الثاني في يونيو 2020، وهو ما تتعدى احتمالية حدوثه نسبة الـ20%، والثانى يقوم على فرضية احتواء الفيروس فى الربع الثالث خلال سبتمبر 2020، وهو السيناريو الأرجح بنسبة 50%، أما السيناريو الثالث يفترض احتواء الفيروس بنهاية عام 2020 باحتمالية نسبتها 30%.

هذا وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية يوم أمس تسجيل 126 حالة جديدة مصابة بالفيروس ليبلغ إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد 2065 حالة، كما كشفت الوزارة عن تسجيل 13 حالة وفاة جديدة جراء المرض ليبلغ إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد 159 منذ بدء تفشي المرض.