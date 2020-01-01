"روزفيلت" تُسجل أول وفاة بالكورونا على متنها

جهينة نيوز

توفي أحد البحارة العاملين على متن حاملة الطائرات الأمريكية "يثيودور روزفلت"، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد

وبحسب بيان صادر عن المقر الرئيسي لأسطول الولايات المتحدة في المحيط الهادئ، فإن بحاراً في حاملة الطائرات تم نقله إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى (US Naval Guam) في التاسع من نيسان الماضي، وتوفي اليوم من مضاعفات تتعلق بفيروس كورونا، حيث تم حجب اسم البحار لمدة 24 ساعة، حتى إبلاغ أقربائه.

ويذكر أن وسائل إعلام أمريكية كشفت كيف بدأ تفشي وباء كورونا على متن حاملة الطائرات أواخر الشهر الماضي، عندما رست في فيتنام، تزامناً مع نشر وسائل الإعلام خبراً مفاده أن 16 شخصاً أصيبوا بفيروس كورونا في فيتنام.