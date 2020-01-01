مصرف سورية المركزي يصدر تعميماً بخصوص تعقيم الأوراق النقدية

الإثنين, 13 نيسان 2020 الساعة 19:12 | اقتصاد, محلي

مصرف سورية المركزي يصدر تعميماً بخصوص تعقيم الأوراق النقدية


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