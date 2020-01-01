إنخفاض بعدد الاصابات الجديدة بفيروس كورونا في لبنان

الإثنين, 13 نيسان 2020 الساعة 18:47 | مجتمع, أخبار المجتمع

إنخفاض بعدد الاصابات الجديدة بفيروس كورونا في لبنان

 

جهينة نيوز

سجل لبنان انخفاضا قياسيا، اليوم الإثنين، في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، حيث بلغ عدد المصابين الجدد شخصين فقط، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 632.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في لبنان ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 632 إصابة.

وأوضحت الوزارة أن الاصابات المسجلة هي من المقيمين في لبنان، حيث لم يسجل أي اصابة من المغتربين الوافدين.

ولفتت الوزارة إلى انه لم يسجل يوم أمس أي حالة وفاة جراء الفيروس. وأوضحت أنه حتى الساعة توجد 34 حالة حرجة، مقابل 80 حالة شفاء نهائية.

و يوم امس سجل لبنان 11 اصابة جديدة فيما لم يسجل اي حالة وفاة .

 

 


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