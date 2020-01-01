تنظيم ضبوط وإغلاقات لمطاعم ومحال في دمشق مخالفة للشروط الصحية

جهينة نيوز

أغلقت محافظة دمشق مطاعم ومحال تجارية ونظمت ضبوطاً بحق المخالفين للشروط الصحية وذلك ضمن تشديد الرقابة ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.

وبيّن مدير الشؤون الصحية في محافظة دمشق الدكتور شادي خلوف أن دوريات الرقابة الصحية نظمت خلال جولاتها على المحال التجارية والمطاعم في دمشق منذ السادس عشر من الشهر الماضي ولغاية التاسع من الشهر الجاري خمسة وسبعين إغلاقاً ومئتين واثنين وعشرين ضبطاً لمخالفة أصحابها الشروط الصحية.

وأشار خلوف إلى أنه تم توجيه إنذارات لعدد من أصحاب المحال لاستكمال بعض النواقص الصحية مؤكداً أن دوريات الرقابة الصحية تكثف وجودها في الأسواق وأماكن بيع المواد الغذائية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وشدد خلوف على ضرورة زيادة الاهتمام بالنظافة والتعقيم المستمر وتنفيذ الإجراءات الحكومية لضمان السلامة العامة