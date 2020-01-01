ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في إيران الى 4585 شخصا

جهينة نيوز:

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور أن “عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر الاثنين 73 الفا و303 اشخاص، وبوفاة 111 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران 4585 شخصا”. واضاف جهانبور في تصريحه الصحفي الاثنين، أنه “تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 1617 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 73 الفا و 303 حالة لغاية الان بينهم 3877 في وضع حرج”.

واضاف، أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 45 الفا و983 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 111 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى4585 شخصا.

المصدر: ارنا