بدءاً من الغد.. توزيع مساعدات للمتضررين من كورونا في لبنان

جهينة نيوز:

أعلن الجيش اللبناني، أنه بدءاً من يوم غد الثلاثاء، سيقوم بتوزيع مساعدات اجتماعية للمواطنين المتضررين من تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وقالت قيادة الجيش في بيان: إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء القاضي بتقديم مساعدات اجتماعية للمواطنين الذين تعطلت أعمالهم وفقدوا وسيلة رزقهم، تباشر وحدات الجيش المنتشرة في المناطق اللبنانية، عمليات التوزيع بدءاً من صباح الثلاثاء.

وأكدت قيادة الجيش: الالتزام باللوائح الاسمية التي وردتها من رئاسة مجلس الوزراء حتى تاريخه كما هي، بحيث تقوم العناصر المكلفة بمهمات التوزيع بالإجراءات المناسبة للتأكد من الأسماء قبل تسليم المساعدات، مشيرةً إلى أنّ جميع العناصر المولجة تنفيذ مهمة التوزيع ستتخذ أقصى درجات الوقاية بسبب جائحة كورونا.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم، عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الحالات المثبتة إلى 632