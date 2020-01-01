بتراجع بلغ 1%.. أسهم أرامكو تستهل تعاملاتها اليوم

جهينة نيوز:

استهلت الأسهم السعودية تعاملاتها، اليوم الإثنين، على تراجع رغم اتفاق أوبك ومنتجين آخرين، الأحد، والذي أقر خفض الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يومياً مدة شهرين بدءاً من آيار المقبل، والذي يشكل 10% من حجم الإمداد العالمي.

وتباين الأداء للأسهم القيادية خلال مستهل التعاملات، لتسجل كل من أسهم أرامكو و البحري ومصرف الإنماء تراجعاً بنحو 1 بالمئة.

وبلغ مستوى التداول في السوق السعودي 6858 نقطة حيث تراجع المؤشر العام 6 نقاط أو ما يعادل 0.1%، وسجلت التداولات خلال مستهل التعاملات نحو 650 مليون ريال تمت عبر تداول 32 مليون سهم.