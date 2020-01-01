نداء استغاثة من طاقم بحري عراقي عالق في إيران

جهينة نيوز:

أعلن عضو مجلس النواب العراقي، كاظم فنجان الحمامي، اليوم الإثنين، عن تلقيه نداء استغاثة من طاقم بحري عراقي محتجز على ظهر سفينة متعطلة في إيران.

وقال الحمامي في بيان صحفي: تلقيت نداء استغاثة من طاقم عراقي مؤلف من الربان عدنان ناصر حسن العامري ورئيس المهندسين حافظ علي حسين الحميداوي، وكلاهما محتجزان على ظهر الباخرة (Marfa alaman 1) المتوقفة منذ مدة طويلة على الجانب الإيراني قرب ميناء خرمشهر (المحمرة)، وقد نفذ منهما الطعام، فاضطرا لتناول المعلبات منتهية الصلاحية.

ودعا الحمامي محافظ البصرة وخلية الأزمة، إلى التدخل لتقديم المساعدة العاجلة وتأمين عودتهما عن طريق منفذ الشلامچة، مشيراً إلى أن المحتجزين من محافظة البصرة، وغير مصابين بالوباء، وحالتهما الصحية جيدة، لكنهما يعيشان في عزلة خانقة، وعيونهما ترنو إلى الضفة الأخرى من شط العرب، ولا حول لهما ولا قوة.

وكشف طاقم السفينة، اليوم الإثنين، عن الأوضاع التي يعيشها بعد مرور 5 أشهر منذ مغادرتهم الأراضي العراقية، حيث قال الربان عدنان كاظم محمد، أحد أعضاء الطاقم، في حديث لموقع "ناس"، اليوم: إن سفينتنا غادرت اليابسة منذ 5 أشهر، حيث نقوم بنقل المواد السائلة، وإنها تخضع الآن للصيانة ضمن المياه الإقليمية الإيرانية، مؤكداً أن الفريق غير محتجز، لكنه عالق بعد إغلاق الحدود العراقية ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وتابع الربان، أن أعضاء الطاقم يناشدون السلطات السماح لهم بالعودة، بعد إخضاعهم للفحوصات اللازمة، مشيراً إلى أن الطاقم يمتلك من المياه والغذاء القدر الكافي حتى الآن، لكنه يحتاج إلى العودة إلى أرض البلاد.