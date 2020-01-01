القوات التركية تنتشرعلى طريق M4 بريف إدلب بعد فض الاعتصام

جهينة نيوز:

انتشرت القوات التركية على الطريق الدولي"M4" عند بلدة النيرب بريف إدلب بعد فضها اعتصاماً رافضاً للدوريات.

وأطلقت القوات التركية النار في الهواء أثناء المواجهات مع المعتصمين الرافضين لتسيير الدوريات المشتركة الروسية ـ التركية على الطريق الدولي الـ “M4” عند بلدة النيرب بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

ويظهر في مقطع فيديو عدد من مسلحي ما يسمى بـ"هيئة تحرير الشام" وهم يقفون بوجه عناصر القوات التركية.

ونشرت تنسيقيات المسلحين مقطع فيديو يظهر فيه التراشق بالحجارة بين عناصر القوات التركية وعدد من المعتصمين الرافضين لتسيير الدوريات المشتركة الروسية ـ التركية على الطريق الدولي الـ “M4” عند بلدة النيرب بريف إدلب الجنوبي الشرقي، وذلك عقب فض القوات التركية للاعتصام قرب البلدة