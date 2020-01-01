محافظة حماة تسمح بفتح محال الحلاقة والجوالات والألبسة يومين بالأسبوع

الإثنين, 13 نيسان 2020 الساعة 14:24 | شؤون محلية, أخبار محلية

محافظة حماة تسمح بفتح محال الحلاقة والجوالات والألبسة يومين بالأسبوع

جهينة نيوز:

وافق المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حماة في اجتماعه، اليوم، برئاسة المحافظ محمد الحزوري على السماح لأصحاب بعض المهن كالألبسة والجوالات والحلاقين بفتح محالهم يومين في الأسبوع ومدة 4 ساعات يومياً وذلك بالتناوب فيما بينهم.

وبيَّنَ المحافظ ضرورة تأمين أماكن في الأحياء وتفعيلها لتكون أسواقاً شعبية بهدف تخفيف الازدحام في الأسواق وتشديد الرقابة التموينية على الأفران ومتابعتها بشكل مستمر والتأكيد على إنتاج الرغيف الجيد.

ووفق مانقلت صحيفة "الوطن"، فقد لفت المحافظ إلى ضرورة تقييم عمل لجان الأحياء وأدائهم وإعفاء المقصرين منهم إضافة إلى تأمين معتمدين لتوزيع الخبز ضمن مراكز ثابتة في الأحياء.


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