الصحة العالمية تنفي ماأشيع عن انتقال "كورونا" عبر شبكات الجيل الخامس للاتصالات

جهينة نيوز:

أكدت منظمة الصحة العالمية عدم وجود أي علاقة بين أبراج شبكات الجيل الخامس للاتصالات وانتشار فيروس كورونا.

وقالت المنظمة من خلال منشور على موقعها الإلكتروني رداً على ما يتم تداوله حول هذا الأمر: فيروس كورونا لا يمكن أن ينتقل عبر موجات الراديو أو شبكات الهاتف المتحرك بما في ذلك شبكات الجيل الخامس المصنوعة في الصين.

وأشارت المنظمة إلى أن الفيروس انتشر في بلدان ليس فيها أبراج من الجيل الخامس لشبكات الهواتف الذكية مجددة التأكيد على أنه ينتقل عبر رذاذ الشخص المصاب إلى الآخرين من خلال السعال أو العطس أو الحديث عن قرب كما يمكن أن ينتقل أيضاً عبر الأسطح الملوثة به من خلال لمسها ومن ثم وضع اليد على العين أو الأنف أو الفم.

وأحرق أشخاص في بريطانيا مطلع الشهر الجاري أبراج اتصالات خلوية بعد أن سرت شائعات في وسائل التواصل الاجتماعي تربط بين تفشي فيروس كورونا وشبكات الجيل الخامس كما تم إحراق أو تخريب أبراج اتصالات خلوية لشبكة الجيل الخامس في هولندا بعد أعمال شغب.