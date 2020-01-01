هاتفياً.. ظريف يبحث الأزمة الأفغانية مع نظيريه القطري والتركي

جهينة نيوز:

في اتصالين هاتفيين منفصلين مع نظيريه التركي والقطري، بحث وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، آخر المستجدات السياسية على الساحة الأفغانية ولاسيّما مسيرة السلام في هذا البلد.

وفي اتصاله الهاتفي الذي أجراه، صباح اليوم الإثنين، مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ووزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو، تناول ظريف أيضاً آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في المنطقة والعالم وضرورة تكاتف الجهود الدولية المشتركة لمواجهة هذه الجائحة.

وفي اتصال هاتفي أجراه مع المشرف على وزارة الخارجية الأفغانية حنيف اتمر، أمس الأحد، أكد ظريف ضرورة الوحدة بين مختلف الفصائل الأفغانية، وإرساء السلام والإستقرار في هذا البلد، وتعزيز العلاقات الثنائية.

كما قدّم ظريف في اتصال هاتفي مع الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش، مساء أمس، عرضاً لجهود الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدبلوماسية لحل الأزمة السياسية في أفغانستان والتقدم بعملية السلام فيها، لافتاً إلى تفاصيل اتصالاته مع المسؤولين في هذا البلد ومن ضمنهم محمد أشرف غني وعبدالله عبدالله وحنيف اتمر.