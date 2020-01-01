الصحة الإيرانية: مستوى الوفيات والإصابات بكورونا يشهد تراجعا ملحوظاً

جهينة نيوز:

أعلن مساعد وزير الصحة الإيرانية ايرج حريرجي، أنّ "مستوى الإصابات والوفيات بسبب فيروس "كورونا" يشهد تراجعًا ملحوظًا، فيما شهدت ست محافظات

تصاعدًا بطيئًا".

وأوضح في جلسة لمركز مكافحة "كورونا" في محافظة ​أصفهان​، أنّ "هذه المحافظة أوقفت مستوى انتشار الفيروس، وبقي على المستوى الأفقي منذ عشرين يومًا."، لافتًا إلى أنّ "إجراءات الوزارة للحد من انتشار الفيروس ومن بينها التباعد الاجتماعي الذكي، تعني أنّ البقاء في المنزل مازال أمرًا مطلوبًا، وبالتالي لا بدّ للمواطنين أن يتجنّبوا السفر والتزاور والتسوّق غير الضروري؛ والاقتصار على القضايا الحياتيّة المهمّة".

وأشار حريرجي إلى "استراتيجيّة الوزارة في هذه المرحلة، وهي تشخيص المصابين بـ"كورونا" دون أن تظهر عليهم الأعراض أو تبدو عليهم أعراض خفيفة، وهم يشكّلون ثمانين بالمئة ممّن يحملون الفيروس"، مؤكّدًا أنّ "العمل يجري لعزل الأفراد الّذين كان لديهم تواصل مع حاملي الفيروس سواء في المنازل أو أماكن العمل، وضرورة حمايتهم من الإصابة".