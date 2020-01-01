"المرأة الريفية" في اللاذقية تبيع بـ2 مليون ليرة في آذار

جهينة نيوز:

أكدت رئيس دائرة المرأة الريفية في اللاذقية رباب وردة أن عمل السيدات الريفيات مستمر ولم يتوقف في هذه الظروف، مشيرةً إلى أن جميع عمليات التصنيع والبيع تتم بعقامة كاملة.

وفي تصريح لصحيفة "الوطن"، أوضحت وردة أن المرأة الريفية تابعت عملها لاستمرار عجلة الإنتاج من جهة، وحتى يبقى مصدر رزق لحوالي 240 سيدة تعيلن عائلاتهن من عملهن في إنتاج المواد الغذائية من ألبان وأجبان وعسل وزهورات وزعتر وحتى المنظفات والصوابين، مشيرةً إلى الأعمال اليومية التي تقوم بها السيدات في وحدات التصنيع الأربع ومنهن 20 سيدة في وحدة قبو العوامية، 26 سيدة في الدالية، 12 في بسبن، 30 في بللوران، و100 سيدة في صالات البيع ، 50 في صالة الفرللق، مشيرة أن إجمالي المبيعات خلال شهر آذار وصل إلى مليوني ليرة سوريّة.

ولفتت وردة إلى تنفيذ إجراءات التعقيم فيما يخص التصدي لوباء كورونا، مبينةً أنه تم تعقيم وحدات التصنيع وصالات البيع بمرشات خاصة من مديرية الزراعة بالإضافة لتزويد العاملين بقفازات وكمامات، منوهة بأن العاملين في وحدات التصنيع يرتدون هذا اللباس بشكل دائم ولم يستجد عليهن أي شيء سوى استخدام المعقمات الإضافية.

وشددت رئيس الدائرة على استمرار العمل والإنتاج من دون توقف ولاسيما في ظل ثقة المستهلك بالمنتجات الطبيعية التي تُصنّع بطريقة صحية خالية من أي مواد كيماوية أو حافظة.