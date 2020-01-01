كوريا الجنوبية تعتزم إرسال 600 ألف جهاز فحص "كورونا" لأميركا غدا

جهينة نيوز:

كشف مسؤول من سيول لوكالة "رويترز"، أنّ "​كوريا الجنوبية​ تعتزم إرسال 600 ألف جهاز فحص لفيروس "كورونا" المستجد إلى ​الولايات المتحدة الأميركية​ غدًا الثلثاء، في أوّل شحنة من نوعها بعد طلب من الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​".

وأوضح أنّ "طائرة شحن تابعة للوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ الأميركية تحمل الشحنة، من المقرّر أن تقلع في العاشرة والنصف من مساء الغد (13:30 بتوقيت غرينتش)"، لافتةً إلى أنّ "الشحنة ستُسلّم للحكومة الأميركية الّتي ستدفع قيمتها، وهناك 150 ألف جهاز إضافي ستنقل في المستقبل القريب لبائع تجزئة محلّي".

وكان ترامب قد طلب أجهزة الفحص في اتصال هاتفي يوم 25 آذار الماضي مع الرئيس الكوري مون جاي إن، عندما كانت الولايات المتحدة تواجه صعوبات في التعامل مع سرعة تفشّي الفيروس في العديد من الولايات.